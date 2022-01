Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Hier spielen zwei enge Konkurrenten gegeneinander. Der 1. FSV Mainz 05 nimmt mit 24 Punkten den zehnten Platz ein. Bochum liegt aber mit nur einem Punkt weniger auf Platz elf knapp dahinter und kann mit einem Sieg am FSV vorbeiziehen. Eine lasche Gangart konnte man Mainz in der bisherigen Saison nicht attestieren. 38 Gelbe Karten belegen, dass die Heimmannschaft nicht gerade zimperlich zur Tat schritt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.