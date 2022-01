Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr)

Gladbach steht aktuell auf Position zwölf und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer Borussia Mönchengladbach als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 40 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Defensive der Borussia muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 35-mal war dies der Fall. Sechs Siege und vier Remis stehen neun Pleiten in der Bilanz von Gladbach gegenüber. In den letzten fünf Spielen schaffte Borussia Mönchengladbach lediglich einen Sieg.