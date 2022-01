Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen, 1:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Das Heimteam geriet in der 50. Minute ins Hintertreffen. In der 73. Minute überwand Leverkusen die Abwehr der Borussia und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Gladbach schoss in der 80. Minute das Tor zum 1:2. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Bayer die drei Zähler unter Dach und Fach.