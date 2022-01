Bundesliga: Doppelpass zweifelt an BVB-Meisterchancen gegen Bayern

„Sie kriegen zu viele Gegentore“, stellt auch SPORT1-Experte Stefan Effenberg: „Es sind auch individuelle Fehler, da kann man Rose nicht so einen Vorwurf machen. Roses Spielphilosophie ist Offensive. Du brauchst aber eine Grundstabilität in der Defensive. Das beste Beispiel bei Bayern waren Robben und Ribéry, die am Anfang immer stehen geblieben sind. Irgendwann haben sie gelernt, dass sie mithelfen müssen. Das muss auch Dortmund zeigen.“