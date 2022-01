Bundesliga: Fünf Trainer unter Druck

Angst um seinen Job vor dem schweren Spiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat er aber nicht. "Ich spüre sehr viel Vertrauen innerhalb des Vereins", betonte der 51-Jährige. Hütter weiß aber auch, "dass wir so schnell wie möglich aus dieser Situation rauskommen müssen". Max Eberl konnte Fragen nach Hütters Zukunft am Freitag nicht beantworten: Der Sportdirektor fehlte auf der Pressekonferenz wie schon beim Spiel in Hannover (0:3) erkrankt.