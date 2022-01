Bundesliga: Sport-Club Freiburg – DSC Arminia Bielefeld, 2:2 (1:0)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Janik Haberer sein Team in der fünften Minute. Kurz vor der Pause traf Woo-Yeong Jeong nach Vorarbeit von Christian Günter für den SC (45.). Die Heimmannschaft nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Masaya Okugawa verkürzte für Bielefeld später in der 59. Minute auf 1:2. DSC Arminia Bielefeld traf in der 86. Minute zum Ausgleich. Schließlich gingen der SC und die Arminia mit einer Punkteteilung auseinander.