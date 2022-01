Bundesliga: VfB Stuttgart – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des VfB Stuttgart sind elf Punkte aus neun Spielen. Gegenwärtig rangiert die Heimmannschaft auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die bisherige Ausbeute des VfB: vier Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für Stuttgart in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.