Bundesliga: VfL Bochum 1848 – VfL Wolfsburg, 1:0 (0:0)

Im Sturm von Wolfsburg stimmt es ganz und gar nicht: 17 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich der Gast schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang dem VfL Wolfsburg kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Wolfsburg nur auf Rang 14.