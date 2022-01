Bundesliga: Völler hält WM alle zwei Jahre für "absolute Schnapsidee"

Auf die massiv in der Kritik stehende Weltmeisterschaft in Katar im Winter blickt Völler hingegen nicht so kritisch. „Grundsätzlich“ freue er sich, „auch wenn es eine sehr besondere WM sein wird“, sagte Völler: „Ich glaube, man hat es im Nachhinein jetzt ganz gut gelöst mit diesem November/Dezember-Termin, ohne dass die Ligen groß darunter leiden. Am Ende ist es eine WM, und wir freuen uns darauf.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)