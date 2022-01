BVB: Felix Zwayer spricht über Disput mit Watzke - und erneuert Gesprächswunsch mit Bellingham

Nun schilderte Zwayer, der im Anschluss an das Bayern-Spiel sogar Morddrohungen erhielt, wie er den Wirbel rund um die Bellingham-Aussagen erlebt hat. „Neben einer sachlichen Kritik, einem Shitstorm in den sozialen Medien, von dem mir berichtet wurde, und dem medialen Interesse war diese Aussage eine ganz neue Eskalation, die ich so auch zum ersten Mal selbst erfahren habe, weil sie einschneidend für mein Privatleben und meine Familie war“, erzählte der 40-Jährige bei Sky.