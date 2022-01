„Das tut dem Fußball nicht gut“: Baumgart beklagt „Überzüchtung“

Nach einem halben Jahr in Köln zieht Baumgart indes ein positives Zwischenfazit - obwohl er auch die Eigenheiten des Traditionsklubs bereits kennengelernt hat. "Wir hatten selbst in der guten Hinrunde schon ein oder zwei Situationen, in denen von Krise gesprochen wurde", sagte er: "Da habe ich gedacht: Wenn das eine Krise sein soll, bin ich mal gespannt, wie reagiert wird, wenn wir wirklich mal eine Krise haben." Er halte seinen Arbeitsplatz "nicht für besonders schwierig, aber er ist aufwühlender als die, die ich bisher hatte".