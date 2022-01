Doppelpass, BVB: Sebastian Kehl schließt Rückkehr von Sven Mislintat aus

„Da mache ich mir gerade Gedanken. Edin (Terzic; Anm. d. Red.) ist in seiner Rolle als technischer Direktor ja schon bei uns dabei. Es wird Verschiebungen geben, ich weiß aber auch, dass ich auch in Zukunft immer mal wieder auf Michael (Zorc; Anm. d. Red.) zurückgreifen und ihn mal anrufen kann. Es gibt viele Bereiche, die gut funktionieren, aber ich will auch eine eigene Note einbringen“, machte Kehl deutlich.