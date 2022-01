Dortmund mit Guerreiro gegen Freiburg

Trainer Marco Rose von Borussia Dortmund kann zum Auftakt des 19. Spieltages in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg (20.30 Uhr/DAZN) auf Raphael Guerreiro setzen. Der Linksverteidiger steht in der Startelf, obwohl er laut Rose in dieser Woche „wenig bis gar nicht trainiert“ hat. Rose nimmt damit keine Änderung im Vergleich zum Sieg am vergangenen Samstag bei Eintracht Frankfurt (3:2) vor.