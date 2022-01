Frankfurt leiht Dortmunder Knauff aus

Knauff kam in dieser Saison lediglich auf fünf Kurzeinsätze für den Tabellenzweiten. „Ansgar passt mit seinem Tempo und seinem Spielverständnis sehr gut in unsere Mannschaft und möchte hier den nächsten Entwicklungsschritt machen. Er ist in der Lage, uns auf den Außenbahnen sofort zu helfen“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.