Bundesliga: Fürth verpflichtet Pululu aus Basel

In Basel kam er in 84 Pflichtspielen auf 17 Torbeteiligungen. "Afi ist ein sehr talentierter junger Spieler, der über große Dynamik verfügt und ein gutes Eins-gegen-eins hat", sagte Trainer Stefan Leitl. Der Neue sei gegen den VfB "sicherlich eine Option", aber nicht von Beginn an.