Hertha kann auf Belfodil-Einsatz hoffen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann am kommenden Wochenende wieder auf Stürmer Ishak Belfodil zurückgreifen. Der 30-Jährige, der bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln am vergangenen Sonntag wegen einer Corona-Infektion gefehlt hatte, ist zurück im Training und für das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg eine Option. Belfodils Sturmpartner Stevan Jovetic wird mit Wadenproblemen weiterhin ausfallen.