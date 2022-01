Hertha verleiht Zeefuik nach England

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Flügelspieler Deyovaisio Zeefuik bis zum Saisonende nach England verliehen. Wie die Berliner am Freitag mitteilten, schließt sich der Niederländer dem Zweitligisten Blackburn Rovers an. Der 23-Jährige, der im Sommer 2020 nach Berlin kam, absolvierte in der laufenden Saison zwölf Pflichtspiele und wurde dabei fünf Mal eingewechselt. Die Rovers sicherten sich zudem eine Kaufoption.