Bundesliga, BVB: Mats Hummels will für WM "viel besser spielen"

Bundestrainer Hansi Flick hatte den 33-Jährigen zuletzt außen vor gelassen und erklärt: „Er hat im Moment nicht das Niveau, nicht die Qualität in seinem Spiel.“ Hummels betonte, er teile diese Einschätzung „zu 100 Prozent“, er befinde sich mit Flick in regelmäßigem Austausch. Das Länderspieljahr beginnt am 26. März in Sinsheim, der Gegner ist Israel.