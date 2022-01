Hütter im Krisenmodus - Hofmann vor Comeback

Trainer Adi Hütter vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat nach der Pokal-Blamage bei Hannover 96 endgültig in den Krisenmodus geschaltet. "Es ist die schwierigste Situation in meiner 13-jährigen Tätigkeit", sagte Hütter vor dem Spiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky).