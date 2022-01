Kehl über Haaland-Verbleib: „Ich sehe unsere Chancen nicht schlecht“

Sky-Experte Lothar Matthäus betonte, dass Haaland das Heft des Handelns in der Hand habe „und nicht Borussia Dortmund, wie man es ab und zu liest. Er muss sich bis Ende Januar entscheiden und kann es durch seine Ausstiegsklausel ganz ruhig angehen. Was am Ende passiert, entscheidet Haaland.“