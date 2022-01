Kleeblatt im Glück: Zweiter Sieg für Fürth

Mainz wirkte in der Defensive unsortiert und wäre fast umgehend noch weiter in Rückstand geraten, hätte nicht Torhüter Robin Zentner einen gefährlichen Freistoß von Jetro Willems entschärft (16.). Svensson, der das Spiel mit Maske in einer Loge verfolgte, konnte sich in dieser Phase kaum beruhigen, sein "Co" schrie an der Linie.