Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Ilaix Moriba an den FC Valencia verliehen. Wie die Sachsen am Freitag bekannt gaben, wird der 19-Jährige ab sofort für den spanischen Erstligisten spielen. Beide Vereine einigten sich auf ein Leihgeschäft bis Sommer 2022. Moriba war im Sommer vom FC Barcelona nach Leipzig gewechselt, wo er bislang in sechs Pflichtspielen zum Einsatz kam.