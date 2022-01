Rose nimmt Hummels in die Pflicht

Rio-Weltmeister Hummels hatte zuletzt immer wieder mit Problemen an der Patellasehne zu kämpfen. "Ich erwarte, dass er auf einem anderen Niveau in die Rückrunde startet als in die Vorrunde. Da war er verletzt, hatte Probleme", sagte Rose, der in Frankfurt auf die Innenverteidiger Manuel Akanji (nach Knie-OP) und Dan-Axel Zagadou (COVID-19) verzichten muss.