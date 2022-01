Ungewöhnlicher Wechsel in der Halbzeitpause: Schiedsrichter Tobias Stieler (Hamburg) konnte aufgrund einer Zerrung das Spiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga nicht mehr fortsetzen. Stieler wurde in der zweiten Halbzeit durch Alexander Sather (Grimma) ersetzt.