Sommer hakt Europacup-Qualifikation noch nicht ab

Nach der enttäuschenden Hinrunde brauche die Mannschaft "Überzeugung, Mut und viel Vertrauen in unsere Qualität", meinte der 33-Jährige. In der ersten Saisonhälfte haben man es nicht geschafft, "an einem schlechten Tag trotzdem Punkte einzufahren. Dann sind wir nicht mal Mittelmaß, dann sind wir einfach zu schlecht."