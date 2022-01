Fußball-Rekordmeister Bayern München reist laut Sportwettenanbieter bwin als haushoher Favorit zum Bundesliga-Rückspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC. Ein Sieg des Tabellenführers in der Hauptstadt ist mit einer Quote von 1,25 dotiert. Ein Überraschungserfolg der Hertha, die am Mittwoch das Berliner Derby im DFB-Pokal gegen Union Berlin mit 2:3 verlor, steht bei 11,50.