Tah trifft zum Ausgleich: Wieder kein Sieg für Bayer

Bei durchgehendem Schneeregen und teilweise kräftigem Wind fand Union zunächst überhaupt nicht in die Begegnung. Trotz deutlich größeren Spielanteilen fiel Leverkusen nach den anfänglich guten Möglichkeiten gegen kompakt und tief stehende Gäste wenig ein. Den entscheidenden Pass in die Schnittstelle an der Strafraumgrenze suchten die Rheinländer viel zu selten.