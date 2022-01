Tolisso, Coman und Richards nach Corona-Infektionen wieder im Training

Die Rekonvaleszenten sollen laut Trainer Julian Nagelsmann allerdings genug Zeit bekommen, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. "Was dann an Spielern gegen Köln zur Verfügung steht, werden wir sehen", erklärte der Coach am Freitag mit Blick auf das zweite Rückrundenspiel beim FC in der kommenden Woche: "Ich rechne jetzt nicht mit extrem vielen Rückkehrern, die für die erste Elf infrage kommen." Man müsse "schauen, dass wir da nicht blindlings irgendwo reinlaufen". Vermutlich kehren im Verlauf der Woche weitere positiv getestete Spieler aus der Quarantäne zurück.