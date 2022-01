BVB: Sebastian Kehl hofft weiter auf Verbleib von Erling Haaland in Dortmund

Haaland besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Im Sommer kann er den DFB-Pokalsieger aber für eine Ausstiegsklausel von kolportierten 75 Millionen Euro verlassen. Zweifel an Haalands Einstellung nach dem Aus in der Champions League hat Kehl keine: „Er kam gut gelaunt zurück und ist hochmotiviert.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)