Uli Hoeneß warnt den FC Bayern: "Es muss Grenzen geben" - Lob an Nagelsmann

Auch in Sachen Vertragsverhandlungen erzielte der Rekordmeister jüngst einen Erfolg, Kingsley Coman verlängerte bis 2027. Als Ansage an die Konkurrenz wollte Hoeneß diesen Erfolg aber nicht verstanden wissen. Es lege „nicht immer in den Händen des Vereins, zumal die Spieler in der Möglichkeit, ablösefrei zu gehen, leider heute ein Riesenpfund in der Hand haben. Das wird zunehmend schwieriger.“