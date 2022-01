Union-Coach Fischer traut Andrich Nationalmannschaft zu

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin traut seinem früheren Schützling Robert Andrich den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft zu. „Wenn er weiterhin bereit ist, an sich zu arbeiten, sich nicht ausruht und Gas gibt, glaube ich schon, dass Rob dazu die Qualität hat“, sagte Fischer vor dem Rückrundenauftakt bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).