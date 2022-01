Bundesliga, Watzke schließt Haaland-Transfer im Winter aus

Trotz einer möglichen zehnten Meisterschaft des FC Bayern in Serie sieht Watzke aber keine Langeweile in der Liga. Die Liga lasse sich nicht auf die Meisterfrage reduzieren, sagte Watzke. Für die sportliche Attraktivität sei die Dominanz aber nicht gut: „Aber was sollen wir machen? Was sollen die Bayern denn machen? Sie haben sich diesen Status erarbeitet. Sie machen es gut. Sollen alle Klubs beschließen, dass die Bayern jetzt mit minus 15 Punkten in die Saison starten?“ Es gebe „einfach keinen Hebel, diese Dominanz schnell abzustellen“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)