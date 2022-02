Bundesliga: Augsburg gegen Dortmund ohne Finnbogason - Stürmer droht längerer Ausfall

Mit Haaland hat der FCA schlechte Erfahrungen. Der Norweger gab im Januar 2020 sein Debüt für den BVB in Augsburg. Als er in der 55. Minute eingewechselt wurde, lag seine neue Mannschaft 1:3 zurück. In der 79. Minute stand nach drei Treffern von Haaland und einem von Jaden Sancho das Endergebnis von 5:3 fest.