Baumgart-Ausfall als Vorteil für Freiburg? "Ein bisschen vielleicht"

Es sei immer „schade, wenn der Trainer fehlt. Das ist sehr unangenehm“, sagte Streich vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln: „Leider hat es ihn erwischt. Du bist nicht bei der Mannschaft, das ist das, was du unbedingt willst.“ Es könne in „alle Richtungen gehen“, meinte Streich: „Ob es der entscheidende Vorteil ist? Ein bisschen vielleicht.“