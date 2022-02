Bundesliga: 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05, 3:1 (1:0)

Genki Haraguchi brachte den FSV in der siebten Minute ins Hintertreffen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Nach Vorlage von Niko Gießelmann markierte Sheraldo Becker für den 1. FC Union Berlin das 2:0 (55.). Als wäre die Lage für Mainz nicht schon misslich genug gewesen, musste Dominik Kohr in der 59. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. In der 74. Spielminute setzte sich Union erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Wenige Minuten später verkürzte Mainz auf 1:3 (89.). Am Schluss siegte Union gegen den 1. FSV Mainz 05.