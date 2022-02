Bundesliga: 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der 1. FC Union Berlin will gegen den FSV die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Am letzten Spieltag nahm Union gegen DSC Arminia Bielefeld die siebte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Mainz gewann das letzte Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit 3:2 und belegt mit 34 Punkten den achten Tabellenplatz. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte der 1. FC Union Berlin mit 2:1 gesiegt.