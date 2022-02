Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen, 3:2 (0:1)

Kerem Demirbay bediente Patrik Schick, der in der 34. Spielminute zum 1:0 einschoss. Die Pausenführung von Bayer fiel knapp aus. Für das 1:1 des FSV zeichnete Aarón Martín Caricol verantwortlich (56.). In der 73. Minute bejubelte Leverkusen das 2:1. In Minute 83 erzielte der FSV den Ausgleich. Nur vier Minuten später erzielte der 1. FSV Mainz 05 die 3:2-Führung. Letzten Endes ging der FSV im Duell mit Leverkusen als Sieger hervor.