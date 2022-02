Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart (Samstag, 18:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat der VfB Stuttgart noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Mit lediglich 18 Zählern aus 21 Partien stehen die Gäste auf einem Abstiegsplatz. In der Verteidigung des VfB stimmt es ganz und gar nicht: 38 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Zwischenbilanz von Stuttgart liest sich wie folgt: vier Siege, sechs Remis und elf Niederlagen.