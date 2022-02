Bundesliga: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach, 6:0 (2:0)

Marco Reus brachte sein Team in der 25. Minute nach vorn. Donyell Malen vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Reus ins Schwarze traf (31.). Mit der Führung für den BVB ging es in die Kabine. In der 69. Spielminute setzte sich Borussia Dortmund erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Für das 4:0 sorgte Dortmund in Minute 73. Nach der Vorarbeit von Mats Hummels stellte Reus das Ergebnis auf 5:0 (81.). Emre Can stellte schließlich in der 90. Minute den 6:0-Sieg für Borussia Dortmund sicher. Letztlich feierte der BVB gegen die Borussia nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.