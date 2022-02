Bundesliga: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Gladbach noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst neun Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 13, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Zu den sieben Siegen und fünf Unentschieden gesellen sich bei Borussia Mönchengladbach zehn Pleiten. Die passable Form der Borussia belegen sieben Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.