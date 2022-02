Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

In der Tabelle sind die Mannschaften in der gleichen Region unterwegs, nachdem die bisherige Saison der beiden Teams vergleichbar verlief. Als bequemer Gegner gilt die Borussia nicht. 44 Gelbe Karten kassierte der Gastgeber schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für Augsburg demnach nicht werden. Bislang fuhr der FC Augsburg fünf Siege, sieben Remis sowie neun Niederlagen ein. Nach 21 Spielen verbucht Gladbach sechs Siege, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen auf der Habenseite. Borussia Mönchengladbach wie auch der FCA haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.