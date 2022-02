Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr)

Gegenwärtig rangiert Bielefeld auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Insbesondere an vorderster Front kommt DSC Arminia Bielefeld nicht zur Entfaltung, sodass nur 21 erzielte Treffer auf das Konto des Heimteams gehen. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte die Arminia lediglich einmal die Optimalausbeute.