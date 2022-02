Bundesliga: Lenz-Anekdote über Kruse - "Gefühlt Millionen Nutella-Brötchen"

Mit Kruse sei es nie langweilig gewesen. „Das sind Erinnerungen, die bleiben. Er sagte am Essenstisch mit einem Augenzwinkern noch zu den jungen Spielern: ‚Guckt euch das bloß nicht bei mir ab. Was ich kann, kann nicht jeder‘“, erinnert sich Lenz: „Max ist auf jeden Fall extrovertierter. Den kannst du nicht formen, so wie du vielleicht 80, 90 Prozent der Spieler formen kannst.“