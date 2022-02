Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Hertha BSC, 3:0 (1:0)

Vincenzo Grifo schoss für den Sport-Club Freiburg in der elften Minute das erste Tor. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der SC einen knappen Vorsprung herausgespielt. Der Sport-Club Freiburg versenkte die Kugel in der 82. Minute zum 2:0. Freiburg gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (85.). Am Ende verbuchte der Sport-Club Freiburg gegen Hertha BSC die maximale Punkteausbeute.