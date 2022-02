Bundesliga: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt, 2:3 (1:1)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Obite Evan Ndicka mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Jesper Lindstrom für eine frühe Führung von Frankfurt (6.). Kurz vor der Pause traf Waldemar Anton nach Vorarbeit von Chris Führich für den VfB (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Frankfurt stellte mit dem 2:1 in der 46. Minute die Weichen auf Sieg. Den Ausgleichstreffer hatte Sasa Kalajdzic im Repertoire, als er eine Vorlage von Borna Sosa in den Maschen unterbrachte (69.). In der 76. Minute bejubelte die Eintracht das 3:2. Am Schluss gewann Frankfurt gegen den VfB.