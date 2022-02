Bundesliga: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr)

In den letzten fünf Spielen sprang für den VfB Stuttgart nicht ein Sieg heraus. Gegen Eintracht Frankfurt soll sich das ändern. Beim Sport-Club Freiburg gab es für den VfB am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Am vergangenen Spieltag verlor die Eintracht gegen DSC Arminia Bielefeld und steckte damit die sechste Niederlage in dieser Saison ein. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.