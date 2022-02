Bundesliga: VfL Wolfsburg – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Wolfsburg sind 14 Punkte aus elf Spielen. Die Heimmannschaft steht aktuell auf Position zwölf und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer den VfL Wolfsburg als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 45 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Im Sturm des VfL stimmt es ganz und gar nicht: 23 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Acht Siege und drei Remis stehen elf Pleiten in der Bilanz von Wolfsburg gegenüber. Die passable Form des VfL Wolfsburg belegen sieben Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.