BVB ohne Haaland und Akanji gegen Gladbach

„Wir haben Sonntag wieder ein wichtiges Spiel, wir müssen anders auftreten als gegen die Glasgow Rangers. Der Gegner hat in den letzten beiden Spielen wieder Selbstvertrauen getankt“, äußerte der Dortmunder Trainer vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub. Am Donnerstag hatten die Schwarz-Gelben zu Hause gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers in der Europa League eine 2:4-Pleite erlitten.