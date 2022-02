BVB ohne Haaland und Hummels - ein anderer Star steht vor Rückkehr

Erling Haaland, Mats Hummels und Emre Can seien „alle noch nicht im Mannschaftstraining, das wird mehr als eng“, sagte Trainer Marco Rose am Freitag: „Es ist auch nicht zu erwarten, dass einer der drei am Samstag dazukommt. Mats möglicherweise, er ist schon Fahrrad gefahren.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)