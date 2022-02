FC Bayern: Lucas Hernandez verletzt sich offenbar im Training vor Leipzig-Showdown

Sollte Hernández - der eigentlich in dieser Saison hauptsächlich in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen sollte - tatsächlich erneut ausfallen, stünden den Münchenern mit Omar Richards nur noch ein gelernter Linksverteidiger für das Top-Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) zur Verfügung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)